La squadra della Tav Settimo ha vinto il titolo di campione italiano d'inverno 2026. La vittoria è arrivata nella finale di seconda categoria di Fossa olimpica, con la partecipazione di 102 tiratori e 17 squadre a contendersi il titolo. Una vittoria costruita con il carattere, con il talento e la determinazione. Protagonisti Luca Paoli (capitano), Piergiorgio Corona, Dario Follesa, Daniele Sirigu, Giuseppe Antonio Mocci, Federico Seoni e Pierpaolo Murtas.

<La nostra- ha detto il presidente della Tav Settimo, Tigelio Danese- è stata una storia di cuore, sacrificio e identità. Uomini, prima ancora che tiratori, capaci di chiudere con uno straordinario 525/600, sintesi perfetta di precisione, freddezza e spirito di squadra. Accanto a loro, fondamentale è stata la presenza del vice presidente Adriano Cara, guida e sostegno in una giornata che resterà nel nostro plamares di società in forte crescita grazie anche alla disponibilità a Settimo San Pietro di impianti modernissimi. L'oro è arrivato nonostante le assenze, con i nostri giovani del Settore Giovanile tesserati presso la Tav S.Giovanni Vercelli in Piemonte per un percorso di crescita>.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Gigi Puddu e dal vice sindaco Antonio Concu.

Per la Tav Settimo è arrivato anche un altro successo: il giovane Marco Danese,è stato selezionato tra i 12 talenti del progetto NextGen. Il Tiro a volo Settimo San Pietro è un'associazione sportiva dilettantistica nata nel 1982 in Località Su Padru, nella zona industriale del paese.





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