C'è un terzetto che guida la classifica di Eccellenza femminile. Tharros, Caprera e Cagliari con sei punti sono al comando, ma le oristanesi devono disputare la partita di recupero della seconda giornata con il Maracalagonis il prossimo primo aprile, e hanno già osservato il turno di riposo (così come il Caprera) che in questa ultima giornata di andata del torneo dovrà osservare invece il Cagliari.

Cagliari sconfitto

Le rossoblù sono reduci dalla sconfitta per 4-2 in trasferta a Caprera, partita ben giocata da entrambe le squadre che si è risolta solo nel finale rocambolesco a favore delle neroverdi, passate in vantaggio con Do Amaral e raggiunte da Puliga nel primo tempo. Nella ripresa Gasmi raddoppia per le ospiti, ma ancora Do Amaral (su rigore) pareggia i conti. Poi nel finale Croce e Camara regalano la vittoria alla squadra di Angelo Cossu. In questa classifica ancora provvisoria la Torres muove i primi passi con la prima vittoria stagionale (dopo tre gare) che lancia le sassaresi in scia del trio là davanti, dopo il successo di domenica sul Maracalagonis per 15-0. Nel prossimo turno in programma nel weekend valido per la quinta giornata il big match dell'anticipo di sabato sarà tra Torres e Tharros, mentre domenica il Caprera farà visita al Maracalagonis.

Torres e Su Planu ko

In serie B alla Torres non riesce l'impresa di strappare punti sul campo del Napoli. La squadra allenata da Mauro Ardizzone, nonostante un buon primo tempo, paga dazio contro la terza forza del torneo ed esce sconfitta per 3-0. Domenica ospiterà la capolista Lazio per difendere il margine di tre punti sulla zona retrocessione. Trasferta amara anche per il Su Planu, che nel girone A della serie C, perde per 5-0 contro l'Independiente Ivrea e vede avvicinarsi la retrocessione diretta, senza passare dai playout.

© Riproduzione riservata