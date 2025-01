Entra nel vivo al Tc Cagliari il torneo Open Bnl: in palio pass e punti per gli Internazionali Bnl d'Italia, in programma a maggio al Foro Italico di Roma.

Dario Nicolini (Tennis Elmas) protagonista del match del giorno sul campo 4, al coperto: soffre, ma vince al terzo set contro il romano Francesco Cangeri. Sembrava tutto facile: 6-2 nel primo set, ma poi il tennista della Società Ginnastica Roma ha rimesso in equilibrio il match con un 6-3. Ma è stata solo una fiammata: Nicolini ha imposto la sua legge nell’ultima e decisiva frazione, chiusa 6-1.

In evidenza anche l’atleta del Quattro Mori Tennis Team Mattia Secci: vittoria tutto sommato abbastanza semplice contro il siciliano di Ragusa Michelangelo Giuffrida: 6-2, 6-4.

Federico Visioli (Poggio Sport Village) si aggiudica il derby sardo con Mauro Spanu (Tc Cagliari) con un doppio 6-1.

Out per ritiro Mauro Testa sul 5-5 del secondo set dopo aver perso il primo 6-1 contro Michele Sartirana.

Fuori anche Diego Pinna (Tc Cagliari), in due set contro Andrea Lorenzo Pigatto: il tie break perso nella prima frazione ha indirizzato il match a favore del laziale.

Tra le donne, saluta il torneo la padrona di casa Carlotta Lehner, sconfitta in due set (6-3, 6-4) da Ginevra Parentini (Ct Decimomannu).

Bene Beatrice Zucca (Tc Cagliari), 6-4, 6-1 contro l’umbra Ginevra Terracina.

Out invece la sassarese Aurora Deidda (Milano 26) contro la piemontese Maria Gaia Meneguzzo: 6-1, 6-3.

Domani via ai tornei di doppio: i vincitori andranno alle Prequalificazioni degli Internazionali.

© Riproduzione riservata