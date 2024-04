Due derby, uno lo vince il Norbello l’altro il Muravera. Così la squadra maschile del Guilcer aggancia il secondo posto, le ragazze sperano nei playoff. I due campionati, serie A1 maschile e femminile, hanno in serbo ancora molte sorprese.

Serie A1 maschile

Al Palatennistavolo, per la quinta giornata di ritorno, il Norbello ha battuto la Marcozzi 4-1 e affianca il Messina al secondo posto (ma i siciliani hanno due partite in meno). Una sfida accesa e incerta iniziata con il punto della Marcozzi, con Brodd vittorioso su Gaston Alto. Poi il referto segna solo il Norbello, ma con fatica. Diogo Carvalho ha le sue gatte da pelare con Vallino Costassa che si arrende al quarto set. La sorpresa arriva da Marco Antonio Cappuccio, sfavorito contro Campos ma vittorioso in cinque set. Ancora Diogo Carvalho, altra vittoria pesante su Brodd che accusa la prima sconfitta stagionale. Chiude Gaston Alto, Campos si arrende in tre set.

La Marcozzi si ferma al quarto posto. Tornerà in campo domenica mattina per la quarta di ritorno, affronterà il Messina. La vittoria è fondamentale per entrambe. Il Norbello giocherà venerdì prossimo in Lombardia con la Bagnolese, terzo incomodo nella lotta per i playoff.

Serie A1 femminile

Nella Palestra Cuccu non c’è stata storia, nell’anticipo dell’ultima giornata il Muravera ha vinto 4-0 lasciando al Norbello appena un set. Con questa vittoria il Muravera affianca il Prato al quarto posto, l’ultimo utile per l’accesso ai playoff. Le toscane giocheranno il 21 aprile con il Sud Tirol.

Il Norbello rimaneggiato è subito preda del Muravera. Inizia Istrate su Mosconi, seguono Roncallo su Trudu e Carnovale su Parola, tutte vittoriose in tre set. L’ultimo è il match più incerto ed interessante, Valentina Roncallo supera Veronica Mosconi in quattro set.

Sabato gioca il Quattro Mori, certo dei playoff e della sfida con il Sud Tirol. Come antipasto, al Palatennistavolo, arriva l’imbattuta capolista Castelgoffredo dell’ex Andreea Dragoman.

