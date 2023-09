È finito al primo turno il cammino di Muravera e Norbello nella Europe Cup femminile. Impegnate in due diversi gironi a Mirandela, in Portogallo, hanno perso le due partite giocate tra sabato e domenica e riprenderanno l’avventura europea con la Europe Trophy, la terza competizione continentale che ha visto la luce nel 2021. Per il Muravera è stata la prima volta nella Europe Cup, il Norbello si è presentato invece in formazione rimaneggiata.

Una buona notizia arriva da Pisticci, nel Materano, dove la Sardegna ha vinto il Trofeo Coni riservato agli under 15.

MURAVERA

La prima partita, giocata sabato, con le rumene del Constanta è stata incoraggiante nonostante la sconfitta per 3-1. La russa Vishnyakova, all’esordio con la maglia del Muravera, ha prima battuto Alina Zaharia, ed ha poi rischiato di allungare la partita quando ha rischiato di allungare la partita perdendo al quinto set (6-5) con Elena Zaharia. Sconfitte invece Roncallo, in tre set, e Carnovale, al quarto con Mitrofan.

Ieri contro le padrone di casa del Mirandela è stato ancora più difficile. 3-0 per le portoghesi, il Muravera si è difeso con Vishnyakova, battuta da Matos, ed ha strappato un set nell’ultima partita, con Carnovale, sconfitta 3-1 da Pinto.

NORBELLO

Due sconfitte e la certezza della solidità dell’unica titolare presente della squadra che disputerà la A1, Veronica Mosconi. Nella prima partita il Norbello è stato battuto 3-2 dalle spagnole del Vellsam Hujase. Punto iniziale di Mosconi su Ermakova che ha concesso il bis con l’ex Edem, la giocatrice nigeriana che con la maglia del Quattro Mori ha vinto l’ultima edizione della Europe Cup. Due sconfitte per Trudu, è stata decisivo il k.o di Ivanova al quinto set (6-2), battuta da Bueno.

Meno bene ieri con le belghe dell’Antwerpen, certamente più agguerrite. Sconfitte impietose di Ivanova e Trudu, nell’ultimo match ancora Mosconi in evidenza, battuta al quinto da Gertenbach.

TROFEO CONI

La prima volta della Sardegna da quando il Trofeo Coni è stato istituito, nel 2014. La formazione under 15 del tecnico regionale e selezionatrice Francesca Saiu è salita sul gradino più alto del podio a Pisticci, in Basilicata. Artefici del successo la stella del torneo, Laura Alba Pinna del TT Sassari con l’en plein di successi, e Luca Broccia del TT Guspini. Chiamati in campo, e sempre vittoriosi, anche gli altri tesserati del TT Sassari, Maria Laura Mura e Federico Casula. Un cammino iniziato con due vittorie nella fase a gironi con Trentino e Puglia, a seguire sono caduti una dopo l’altra, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Toscana, quest’ultima al termine di una combattuta semifinale conclusa 2-1. In finale la Sardegna ha battuto la Liguria 3-0 e la festa è iniziata.

