L’anteprima della stagione del tennistavolo attraversa l’asse Muravera-Sassari. Nel primo weekend di settembre nel Sarrabus si disputa da quattordici anni la Coppa Muravera riservata ai giovanissimi. Da quattro anni nel capoluogo turritano l’appuntamento con il Trofeo Città dei Candelieri è un evento imperdibile. Come l’anno scorso, a seguire le due manifestazioni ci sarà il presidente federale Renato Di Napoli, giunto ieri a Cagliari, che resterà a Muravera sino a venerdì, si trasferirà quindi a Sassari per finali e premiazioni del trofeo dei Candelieri, per fare ritorno a Muravera per la chiusura del meeting giovanile.

La Coppa Muravera è di fatto iniziata ieri con l’arrivo dei partecipanti e l’accoglienza. Gli allenatori Federico Baciocchi e Gianluca Abbaticchio guidano la nazionale Under 11 composta da quattro ragazze e due ragazzi, tesserati per società di Livorno, Genova, Fabriano, Bolzano, Venezia e Prato. Con loro due atleti sardi provenienti dal TT Sassari e dal Muravera, rispettivamente vice campione italiano e campionessa italiana a squadre, entrambi Under 11. Gli otto pongisti in erba sono impegnati da oggi sino a sabato in un programma di stage e allenamenti diretti dallo staff azzurro. Domenica la fase agonistica con l’assegnazione della Coppa Muravera, torneo al quale parteciperanno anche tre Under 11 sardi tesserati con Guspini, Capoterra e Quartu, convocati dalla selezionatrice Francesca Saiu.

A Sassari, è il caso di dirlo, c’è grande attesa per la passerella di volti noti che daranno vita, venerdì e sabato al Pala Santoru, al Trofeo Città dei Candelieri Memorial Ganau-Visioli. Sedici partecipanti divisi in quattro gironi, venerdì le qualificazioni, sabato le eliminazioni dirette e la finale.

Tra i giocatori italiani non ci sarà il detentore del Trofeo Antonino Amato, ex Marcozzi, oggi a Messina, ma ci sarà il suo compagno di squadra Giovannetti, numero 7 del ranking italiano. Altri nomi di spicco Marco Antonio Cappuccio del Norbello, campione italiano di seconda categoria, Enrico Puppo (Carrara), Francesco Palmieri (Sant’Espedito Napoli), Lorenzo Cordua, atleta paralimpico che gioca in A2 con il Cus Torino, l’ex Marcozzi Alessandro Baciocchi. E non potrà mancare l’attesa formazione al completo del TT Sassari che si presenta al suo pubblico, con Marco Poma, Marco Bressan, raggiunto dal fratello Luca (numero 27 del ranking), e il nigeriano Ganiyu Ashimiyu. Gli altri stranieri sono una vecchia conoscenza sassarese, lo spagnolo Adrian Morato (con lui il TT Sassari sfiorò il salto in A1), Maxim Kuznetsov, ormai sardo di adozione, il finlandese del Santa Tecla Nulvi Alexi Rasanen, il russo Andri Bukin, il rumeno Lucian Filomon, campione europeo Under 40, e l’unica donna in gara, la nigeriana Fatimo Bello, seconda ai Giochi Africani, 25 anni, numero 112 nel mondo, ma è stata al cinquantaduesimo posto nel corso del 2022.

© Riproduzione riservata