Si sono disputati ieri i match di ritorno dei playoff e dei playout del campionato regionale di Serie C a squadre maschile. Tc Cagliari A e Tc Moneta superano il turno nei playoff e volano alla fase nazionale. Tc Arzachena ed Easy Tennis Selargius perdono il turno nei playout e retrocedono in D1.

Visti i risultati dell'andata, i match di ritorno si sono conclusi quando il verdetto non poteva più essere ribaltato.



Playoff:

Tc Cagliari A-Tc 70 Oristano 3-1 (4-2 all'andata)

Tc Moneta- Tc A.Novelli La Maddalena 5-1 (5-1)



Playout:

Tc Arzachena-Tc Assemini 1-2 (1-5 all'andata)

Tc Terranova A-Easy Tennis Selargius 3-1 giocata sabato (4-2)

