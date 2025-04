Matteo Mura e Aurora Deidda si aggiudicano l'ottava edizione dell'Open Memorial Sergio Cara, sui campi del Tc Porto Torres. Oltre centodieci gli atleti al via nei due tabelloni.

Nel torneo maschile, l'alfiere della Torres Tennis, numero 2 del seeding, ha battuto Federico Citzia (Tc Ghilarza) 6-1, 6-2 in semifinale, per poi superare 6-2, 6-4 il numero 1 del tabellone Niccolò Dessì (Quattro Mori Tennis Team), che aveva esordito con un 6-3, 6-4 su Daniel Frasconi (Tc Terranova).

Titolo femminile alla portacolori dell'Asd Milano 26 che, accreditata della prima testa di serie, ha esordito battendo 7-5, 6-3 in semifinale Marta Mura (Tc Ghilarza), per poi regolare 6-3, 6-1 in finale la “padrona di casa” Chiara Maoddi, brava a eliminare 7-6(3), 4-6, 6-0 la testa di serie numero 2 Carolina Cicu (Torres).

