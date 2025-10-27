Tennis, Lorenzo Carboni si qualifica a MonastirIl 19enne algherese strappa il pass per il tabellone principale dell'Atp50 Challenger tunisino
Lorenzo Carboni si qualifica a Monastir.
Il 19enne algherese strappa il pass per il tabellone principale dell'Atp50 Challenger tunisino (cemento, 60mila dollari di montepremi).
Carboni, testa di serie numero 4 del tabellone cadetto, ha esordito incassando in 39' il ritiro del sudafricano Kris Van Wyk (che aveva perso il primo set per 6-2), per poi spuntarla nel turno decisivo sul francese Sean Cuenin (numero 10), sconfitto 7-6(6), 3-6, 6-1 in 2h50'.
Lorenzo Carboni esordirà domani nel main draw (quarto incontro sul campo 2 a partire dalle 11) contro il francese Arthur Gea, numero 6 del seeding.