L'Ilvamaddalena si candida come una delle protagoniste del prossimo campionato di Eccellenza. La squadra isolana inizierà oggi alle 17 la preparazione allo stadio Salvatore Zichina, agli ordini del confermato allenatore Sandro Acciaro (un'istituzione del calcio a La Maddalena). E lo farà con una rosa di primo livello, tra conferme e novità.

Fra i nuovi acquisti dell’Ilvamaddalena spiccano i rinforzi per l'attacco: Giovanni Bulla, preso dal Tempio e finalista degli ultimi playoff regionali, e il duo di italo-brasiliani Caio De Cenco (la scorsa stagione all'Atletico Uri in Serie D) e Kaio Piassi (ha vinto l'Eccellenza col Latte Dolce nel 2022-2023 e col Budoni nell'ultimo campionato). Un tris di lusso per l’Eccellenza. Con loro un'altra punta, l'ex Lagonegro Stefano Mondino, poi i difensori Mario Esposito (Budoni), Salvatore Granicelli (Notaresco), Luigi Maisto (Procalcio) e Gianluca Oldani (Badesi), i centrocampisti Alan Bert (Digiesse Praia Tortora) e Álvaro Lima (Inter de Lages).

Confermati in sei: il portiere Marco Manis, arrivato a novembre dello scorso anno, il difensore Federico Bonu, i centrocampisti Vittorio Attili e Diego Canu, gli attaccanti Valentín Álvarez e Raoul Scarpitta. Erano già in rosa nella scorsa stagione, quando l'Ilvamaddalena ha lottato fino all'ultimo per ottenere la salvezza, con la sfortunata retrocessione arrivata al playout col Monterotondo, dopo un finale di campionato in cui i risultati non sono girati nel verso giusto.

Completano la rosa i fuoriquota Matteo Pileri (portiere, 2008), Mattia Di Maio (difensore, 2008), Lorenzo Secchi (difensore, 2009), Paolo Aversano (centrocampista, 2006) e Samuele Reale (centrocampista, 2008). Il vice di Acciaro sarà Gian Paolo Giorgi, con Andrea Vargiu allenatore dei portieri ed Enrico Secchi preparatore atletico. Completano lo staff il medico sociale dottor Fausto Scotto e i massaggiatori Ubaldo Piccotti e Salvatore Varsi.

