Nuovo acquisto per la stagione 2025/26 al Castelsardo. La società ha raggiunto l'accordo col difensore Andrea Fiori, classe 2001, alto 182 cm, con esperienza consolidata in Promozione. Arriva da Sennori, dove ha giocato nelle ultime due stagioni dopo aver militato anche in Thiesi, Torres e Li Punti.

Un giocatore abile nel gioco aereo, solido negli interventi, pulito nei contrasti e dotato di buone capacità di impostazione. La sua prestanza fisica e l’intelligenza tattica lo rendono una pedina preziosa per una retroguardia di qualità.

