Diverse le novità in casa Silanus, in vista della prossima stagione calcistica di Prima Categoria. Dopo aver conquistato la salvezza nei playout, il sodalizio nero-azzurro riparte con entusiasmo e voglia di fare bene. Qualche giorno fa l’annuncio del ritorno alla guida tecnica di Daniel Usai, mentre nelle scorse ore è stata ufficializzata anche gran parte della rosa che l’allenatore silanese avrà a disposizione.

Conferma per buona parte degli elementi locali, che rappresenteranno la colonna portante della squadra, e per Eddy Tola, Daniele Mura e Riccardo Sanna. I nuovi acquisti, invece, saranno Antonio Sechi, portiere esperto con una lunga carriera in Eccellenza e Promozione (Ghilarza, Macomerese, Ozierese e Pozzomaggiore), Federico Mele, centrocampista, ex Busachese, Arborea e Tharros, Fabio Bonu (da Borore), esterno di centrocampo, e Simone Arseni, giovane di qualità.

Non faranno parte della squadra, invece, Gianpaolo Siri, Riccardo Dore, Alessandro Scanu, Andrea Beccu e Gianmarco Cossu (gli ultimi due approdano al Bortigali).

© Riproduzione riservata