Da avversaria per la salvezza a pedina importante nella nuova e ringiovanita Dinamo Women: arriva a Sassari Martina Spinelli, ala di 187 centimetri nata a Bernareggio il 6 agosto 2002, nella stagione passata all'Alpo di Villafranca di Verona.

Cresciuta tra le fila di Geas e Costa Masnaga, con cui ha esordito giovanissima in A2 e ha poi disputato due campionati consecutivi nella massima serie, Spinelli ha costruito il proprio percorso alternando «qualità tecniche, presenza a rimbalzo, duttilità offensiva e potenzialità che vogliamo sfruttare appieno», dice il coach Paolo Citrini. Nel campionato scorso ha prodotto 6,7 punti e 5,3 rimbalzi di media, risultando uno dei punti fermi della formazione veneta.

Habitué delle Nazionali giovanili azzurre, ha conquistato l’oro europeo con l’U16 nel 2018 a Kaunas, replicato nel 2019 con l’U18. Nel 2021 è stata convocata nella Nazionale maggiore da coach Lardo e nel febbraio 2024 ha preso parte al raduno senior come riserva a disposizione per la doppia sfida contro Germania e Cechia.

La neo giocatrice ha dichiarato: «La Dinamo Sassari è una società molto prestigiosa e non ci ho dovuto pensare due volte. Ogni volta che sono venuta a giocare a Sassari ho trovato una grande atmosfera e un gruppo unito, tra ragazze, staff e tifosi: un valore enorme. Alla squadra voglio portare tutta l’esperienza che ho maturato in questi anni, tanta energia e intensità in entrambi i lati del campo. A livello di squadra partiamo con un obiettivo importante, le qualificazioni di Eurocup, e giorno dopo giorno lavoreremo per arrivare il più in alto possibile».

