Archiviata la delusione per il mancato ripescaggio in Serie B Nazionale, in casa Esperia Cagliari è già tempo di guardare avanti. Il club rossoblù si prepara a porre le basi per una stagione ambiziosa nel campionato di Serie B Interregionale. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire un roster in grado di competere per la promozione sul campo, e in questa direzione si inserisce il primo innesto della campagna estiva: Gianluca Frattoni, guardia argentina classe 2004 che dovrebbe essere annunciato a ore.

Nato a Santa Fe ma di formazione sportiva italiana, nell’ultima stagione Frattoni ha indossato la maglia del Golfo Piombino in Serie B Nazionale, disputando 30 partite con una media di 6,8 punti, 2,5 rimbalzi e 2,3 assist in poco più di 21 minuti a gara.

La sua carriera, iniziata nelle fila della Virtus Molfetta in C Gold, lo ha visto successivamente protagonista tra Serie C e Serie B con le maglie di Sant’Antimo e Real Sebastiani Rieti, club con cui ha anche esordito in Serie A2 totalizzando 16 presenze nella scorsa stagione. Una parentesi a San Severo in B, poi il ritorno in campo a Piombino, dove ha confermato la sua crescita .

Frattoni andrà a rafforzare un reparto esterni che potrebbe dover fare a meno di Marco Giordano per le prime settimane di campionato. Il playmaker, reduce da un intervento alla cartilagine del ginocchio, punta a tornare in gruppo a inizio novembre.

Nel frattempo, la società di Monte Mixi prosegue il lavoro di costruzione del roster. La conferma di Maresca è una priorità, mentre appaiono scontate quelle di Potì e Thiam, oltre che dello stesso Giordano e del nucleo storico composto dai cagliaritani Picciau, Locci e Cabriolu. Non farà parte della squadra, invece, Ludovico Sanna, che lascerà il gruppo per motivi di studio.

All’orizzonte potrebbe esserci anche l’inserimento di un lungo di esperienza, per completare un reparto interno che avrà un ruolo centrale nelle ambizioni promozione dell’Esperia.

