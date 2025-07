La nuova stagione calcistica è ormai alle porte e la Jupiter è pronta a scendere nuovamente in campo, per disputare il suo 52° campionato. Una storia lunga e ricca di passione che si rinnova anche quest’anno, con entusiasmo e alcune importanti novità. Sarà ancora Mister Daniel Carboni a guidare la prima squadra, con il fedele Marco Cabras al suo fianco in qualità di vice allenatore. Il gruppo inizierà ufficialmente la preparazione al prossimo campionato di Seconda Categoria il 27 agosto, con l’obiettivo di farsi trovare pronto fin dalle prime battute. Novità nello staff tecnico: Thomas Sasso è il nuovo preparatore dei portieri, figura che arricchisce lo staff con competenze specifiche per un ruolo sempre più determinante.

Tra le principali novità della stagione spicca la decisione della società di iscrivere una formazione interamente composta da Under-21 al campionato di Terza Categoria. Un progetto ambizioso che punta a valorizzare i giovani talenti e dare loro spazio in un contesto competitivo.

La preparazione della squadra Under-21 inizierà il primo settembre agli ordini del nuovo allenatore Marcello Todde, tecnico motivato e con idee chiare sul percorso di crescita dei ragazzi.

In ambito dirigenziale, la società pirrese annuncia l’arrivo di Giuseppe Zunnui nel ruolo di direttore tecnico. Una figura importante che rappresenterà un punto di riferimento e un supporto essenziale per il vicepresidente Francesco Seguro, in vista di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di impegni su più fronti.

