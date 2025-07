L'Amatori Rugby Capoterra è stato inserito nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie B.

Avversarie del XV giallorosso saranno Cernusco, Cus Genova, Cus Milano (Cadetta), Ivrea, Rho, San Mauro, Sondrio, Varese e Unione Monferrato.

Partecipano al campionato cinquanta squadre suddivise in cinque gironi formati su base geografica: otto verranno promosse nel Gruppo 2 della Serie A, mentre non è prevista nessuna retrocessione.

La regular season prenderà il via il 19 ottobre e si concluderà il 10 maggio 2026 e le prime dei cinque gironi saranno promosse direttamente.

I playoff si disputeranno il 24 e 31 maggio. La miglior seconda sfiderà la miglior terza, mentre negli altri due match si affronteranno le altre seconde; la seconda contro la quinta e la terza contro la quarta. Le vincitrici saranno promosse.

