Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Carboni nell'Atp Challenger di Vincenza.

Il 19enne algherese, 564 della classifica mondiale e in tabellone grazie a una wild card, ha lottato per due ore e 36', prima di cedere il passo per 7-6(8), 4-6, 6-3 alla testa di serie numero 2 del torneo, lo svizzero Jerome Kym (126 Atp).

