Prosegue l'avventura di Lorenzo Carboni nell'Itf15 di Store. Sulla terra battuta slovena, il 18enne tennista algherese (693 della classifica mondiale), accreditato della quarta testa di serie, ha eliminato in due set, prima il polacco Karol Filar (1192 Atp) 6-4, 7-5, e poi il qualificato Jacopo Bilardo (2025 Atp) 6-2, 6-4.

Per un posto in semifinale, Carboni sfiderà oggi lo sloveno Sebastian Dominko (1190 Atp).

L'algherese ha giocato anche il doppio, in coppia con il monegasco Rocco Piatti (figlio di coach Riccardo), battendo 6-1, 6-2 all'esordio gli sloveni Leon Smarcan e Vaal Urankar, per poi perdere 6-4, 4-6, 10-7 contro Bilardo e Gianluca Cadenasso, team numero 2 del seeding.

