Doppia eliminazione in Egitto per le sorelle Dessolis.

Barbara e Marcella, tesserate per il Tc Cagliari, sono state eliminate sia nelle qualificazioni del singolare, sia nel main draw del doppio dell'Itf15 di Sharm El Sheikh.

Nelle qualificazioni, Barbara Dessolis, dopo aver usufruito di un bye nel primo turno, ha perso 6-3, 4-6, 10-7 contro la statunitense Jane Dunyon.

Marcella Dessolis, ha esordito battendo 6-0, 6-3 l'egiziana Kenzy Khafaga, ma poi ha ceduto 6-0, 3-6, 10-6 davanti alla finlandese Ella Haavisto.

In coppia in doppio, le sorelle nuoresi sono state sconfitte con un doppio tie-break (7-5, 7-1) dalla coppia composta da Carlotta Moccia e dalla romena Ioana Zvonaru.

© Riproduzione riservata