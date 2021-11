La prima giornata del Campionato invernale regionale di tennis a squadre è stata pesantemente condizionata dal maltempo. Tutte e tre le partite di Prima Serie femminile in programma (Ct Decimomannu A-Torres Tennis, Quattro Mori Tennis Team-Polisportiva Acqua fredda Siliqua e il derby del Tc Cagliari tra squadra B e squadra A sono state rinviate (mentre il Tc Trexenta ha osservato un turno di riposo).

Si è invece giocato, prevalentemente al coperto, nella Prima serie maschile (Tc Cagliari A riposo). Esordio con vittoria esterna per il Quattro Mori Tennis Team A, che ha sbancato per 3-0 il campo del Tc Terranova A senza perdere un set, grazie alle vittorie di Mauro Testa e Daniele Caoci in singolare e della coppia Rinaldi/Caoci in doppio. 3-0 casalingo per la Torres, che ha superato il Ntc Margine Rosso.

Battaglia e sfida risolta con il doppio quella che ha visto il Tc Su Planu superare 2-1 il Tc Moneta 2021. Parità dopo i singolari, con Federico Visioli che ha battuto Gino Asara e Andrea Calcagno che ha pareggiato i conti superando Pierluigi Piredda. Decisivo il doppio, con i due cagliaritani che hanno superato la coppia gallurese in due set.

© Riproduzione riservata