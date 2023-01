Lorenzo Carboni si qualifica per gli Australian Open juniores.

Il 16enne tennista algherese ha superato i due turni del tabellone di qualificazione disputato sul cemento del circolo di Traralgon e nella notte italiana tra sabato e domenica debutterà sui campi del Melbourne Park.

Carboni (numero 103 della classifica mondiale) ha superato due avversari più grandi di un anno rispetto a lui: ha esordito battendo 6-4, 6-3 l'australiano Cristian Care (295 Itf), per poi regolare 6-2, 6-4 nel turno decisivo il francese Jules Leroux (94 Itf).

Il giovane tennista sardo, tesserato per il Tc Italia di Forte dei Marmi, è seguito in Australia da coach Gianluigi Quinzi (che a livello junior ha vinto Wimbledon nel 2013) e il preparatore fisico Dragoljub Kladarin per il Piatti Tennis Center.

