Il terzo dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula sta entrando nella fase clou dopo i doppi turni della giornata di ieri, necessari per recuperare gli incontri rinviati causa maltempo nei giorni precedenti.

Nel main draw maschile, tre italiani ai quarti di finale: la testa di serie numero 6 Giovanni Fonio ha sconfitto con un doppio 6-4 l’indiano Manas Dhamne, che all’esordio aveva eliminato 6-2, 7-6 Raul Brancaccio; il numero 7, Andrea Picchione, che sul 5-2 a proprio favore ha incassato il ritiro dell’australiano Matthew Dellavedova e Federico Iannaccone, che si è imposto 6-3, 7-6 su Maximilian Figl, il quale aveva iniziato la propria giornata col buon 6-2, 7-6 sullo spagnolo Mario Mansilla Diez.

Impegnato in un doppio turno anche Gianmarco Ferrari, che prima ha rifilato un doppio 6-3 al giapponese Naoki Tajima, poi è stato eliminato 7-5, 6-1 dal favorito della vigilia, il belga Gauthier Onclin. Stessa sorte per Manuel Mazza, che si è aggiudicato 6-1, 6-1 il derby italiano contro Alessandro Bellifemine ma è stato poi battuto 6-2, 6-3 dal francese Arthur Gea, testa di serie numero 3.

Out agli ottavi la testa di serie numero 8, Gabriele Pennaforti, ieri sconfitto 7-6, 6-1 dal russo Chepelev, e per Federico Bondioli, battuto 6-4, 6-0 dal britannico Jay Clarke, numero 2 del seeding che al primo turno aveva sconfitto 6-0, 6-3, ed eliminato, Stefano D’Agostino.

Femminile. Doppio turno impeccabile per la testa di serie numero 5, Tatiana Pieri, che ha conquistato un posto nei quarti dopo aver battuto, in successione, 3-6, 6-3, 6-3 la statunitense Mia Horvit e 6-1, 6-3 la giapponese Ikumi Yamazaki.Ai quarti anche la wild card Anastasia Bertacchi, che ha rifilato un 7-6(4), 6-4 all’olandese Jasmijn Gimbrere. Bene anche Alessandra Mazzola, che ieri ha fermato all’esordio la testa di serie numero 2, la francese Julie Belgraver, col punteggio di 6-4, 2-6, 6-2, e oggi affronterà negli ottavi la qualificata transalpina Sarah Iliev.

Out, invece, Viola Turini, che dopo il 6-2, 6-3 all’ucraina Krystyna Pochtovyk ha perso 6-4, 6-2 contro la testa di serie numero 4, la tedesca Katharina Hobgarski, e Chiara Fornasieri, regolata 6-2, 4-6, 6-2 dalla francese Ksenia Efremova.

I tornei Itf Combined di Santa Margherita di Pula rientrano nella manifestazione Forte Village Tennis Project e sono organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

