Tre italiani ai quarti di finale del quarto dei sei tornei Itf Combined (300.000 euro di montepremi complessivo) in corso sui campi in terra battuta del Forte Village, a Santa Margherita di Pula. Si tratta di Gianluca Mager, Francesco Maestrelli e Lorenzo Giustino.

Nel torneo organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, la testa di serie numero 1, Mager, l’ha spuntata 6-3, 3-6, 6-3 sull’ucraino Oleksandr Ovcharenko, che la scorsa settimana si era aggiudicato il terzo torneo. Domani l’italiano tornerà in campo per affrontare il numero 6 del tabellone, il tedesco Sebastian Fanselow. Nel derby tricolore, invece, il numero 4 Maestrelli ha rifilato un doppio 6-4 al qualificato Alessandro Spadola e adesso dovrà sfidare il bulgaro Dimitar Kuzmanov, numero 8 del seeding che ha intanto sconfitto agevolmente, col punteggio di 6-3, 6-1, il qualificato Luciano Carraro. Il numero 3 Lorenzo Giustino ha infine battuto 6-4, 6-4 il finalista della scorsa settimana, Gianluca Cadenasso, e domani affronterà il davisman bosniaco Nerman Fatic, che ha passato il turno eliminando la testa di serie numero 7, ceco Martin Krumich, numero 7, battuto 6-3, 7-5.

Ai saluti Alexander Weis, fermato sul 7-5, 6-1 dallo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo, numero 5 del seeding, e Gabriele Pennaforti, che ha incassato un 6-3, 6-1 dal britannico Jay Clarke, numero 2.

Femminile. Tra le quattro le italiane ai quarti c’è la finalista dello scorso torneo, Matilde Paoletti, brava a travolgere per 6-2, 6-2 la favorita della vigilia, la transalpina Alice Tubello. Paoletti per arrivare in semifinale dovrà ora misurarsi con un’altra francese, Alice Rame, numero 5 del tabellone. La qualificata Alessandra Mazzola, dopo aver avuto la meglio sulla numero 3 Katharina Hobgarski, battuta e 6-4, 6-1, sfiderà in un derby tricolore Anastasia Abbagnato, che ha regolato 6-3, 7-5 la qualificata sudafricana Isabella Kruger. Tatiana Pieri ha invece superato in rimonta 6-7, 6-2, 6-1 la bulgara Rositsa Dencheva e domani affronterà la tennista del Burundi Sada Nahimana, numero 7 del seeding che ha eliminato con un 6-2, 6-2 la wild card Noemi Basiletti.

