Ieri, nella finale maschile del primo di sei tornei Itf Combined in corso al Forte Village, il davisman polacco Daniel Michalski aveva battuto l’italiano Niccolò Catini. Oggi, nella finale femminile giocata sempre sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, la tennista del Tc Cagliari Nuria Brancaccio, numero uno del seeding, è stata sconfitta in rimonta, 5-7, 7-6(5), 6-2, dalla ceca Julie Struplova, testa di serie numero 2.

Intanto, oggi sono iniziate le qualificazioni maschili, e domani cominceranno quelle femminili, del secondo dei sei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. In totale, in palio un montepremi di 300.000 euro.

