Alessandra Mazzola del Tc Cagliari è l’unica Italiana rimasta in gara nel secondo dei sei tornei Itf Combined di tennis in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

In tabellone grazie a una wild card, Mazzola è approdata ai quarti dopo il ritiro della qualificata statunitense Mia Horvit, che ha dato forfait quando la portacolori del Tc cagliaritano aveva già vinto il primo set 6-2. L'italiana domani affronterà la francese Emma Lene, altra qualificata che oggi è riuscita però a sorprendere la bielorussa Kristina Dmitruk, numero 3 del seeding battuta 6-7(2), 6-2, 6-4.

Maschile. Tutti out nei quarti, invece, gli italiani in corsa nel maschile. Raul Brancaccio, testa di serie numero 8, ha incassato un doppio 6-2 dal numero 2 del seeding, l’olandese Guy Den Ouden. Giovanni Oradini, invece, è stato sconfitto 7-6, 6-2 dal belga Gauthier Onclin, testa di serie numero numero 1. Infine il qualificato Luciano Carraro, che è stato battuto 6-1, 7-6 dallo spagnolo Carlos Sanchez Jover, tennista tesserato per il Tc Cagliari.

© Riproduzione riservata