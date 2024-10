Mercoledì positivo per i tennisti italiani impegnati nel quarto dei sei tornei Itf Combined (300 mila euro di montepremi complessivo) organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula, oggi si sono dovuti recuperare anche gli incontri saltati ieri a causa del maltempo. Alla fine, nel secondo turno del tabellone del singolare maschile, oltre a Gianluca Mager (testa di serie numero 1), Francesco Maestrelli (4) e Alessandro Spadola, è arrivato il numero 3 del seeding Lorenzo Giustino, che ha battuto 6-4, 2-6, 6-3 il belga Gilles Bailly, già vincitore dei tornei su questi campi. Al secondo turno anche Luciano Carraro, che ha sconfitto 6-4, 6-3 Niccolò Catini nel match tra qualificati, Alexander Weis, che ha superato 7-5, 6-4 il bulgaro Yanaki Milev, e Gabriele Pennaforti, che ha avuto la meglio, col punteggio di 6-1, 6-2, sul qualificato Gabriele Maria Noce. La wild card Carlo Alberto Caniato, invece, è stata eliminata con un doppio 6-4 dal numero 7 del seeding, il ceco Martin Krumich.

Femminile. Nel torneo femminile, ottimo avvio per cinque portacolori italiane. Anastasia Abbagnato ha liquidato con un convincente 6-3, 6-1 la numero 6 del seeding, la greca Sapfo Sakellaridi, mentre Matilde Paoletti ha superato 6-2, 6-1 la qualificata romena Arina Vasilescu e Tatiana Pieri ha battuto 6-1, 6-3 la slovena Nika Radisic. Successi anche per Alessandra Mazzola, che nella sfida tra qualificate con la lituana Iveta Dapkute ha siglato un pesante 6-0, 6-0, e per la wild card Noemi Basiletti, che si è aggiudicata col punteggio di 6-1, 6-4 il derby tricolore contro Miriana Tona.

Ai saluti, invece, Arianna Zucchini, sconfitta 6-2, 6-1 dalla francese Alice Tubello, testa di serie numero 1, e le wild card Vittoria Paganetti, battuta 6-3, 6-1 dalla qualificata sudafricana Isabella Kruger, ed Enola Chiesa, che ha incassato un 6-1, 6-1 dall’australiana Tina Smith, numero 8 del tabellone.

© Riproduzione riservata