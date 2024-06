Battendo 5-1 il Tc Bolzano-Bozen, il Tc Terranova Olbia si qualifica ai playoff della Serie B1 maschile di tennis e punta alla promozione in Serie A.

Un risultato straordinario per la formazione guidata dal capitano e direttore tecnico del circolo Andrea Frasconi, che si prepara ora alla seconda fase di una stagione che si può già definire da incorniciare.

Nel primo match Federico Salomone ha superato Christian Fellin per 6-4 6-1, successo bissato nel secondo singolare da Leonardo Mazzucchelli, che dopo aver vinto per 6-4 il primo set contro Kolbe Moritz è stato superato nel secondo per 7-5: decisivo il terzo set, in cui Mazzucchelli ha preso il sopravvento sull’avversario e ha portato a casa la vittoria con un netto 6-1.

Nel terzo match grande vittoria per il francese Jules Weber per 6-3 6-4 contro Johannes Haerteis. Vittoria già decisiva, ma seguita dall’attesissimo successo del gioiello e idolo di casa, Matteo Masala, che ha salutato la sua squadra, prima di ripartire per gli Stati Uniti e completare il suo percorso di studi, con un perentorio 6-2 6-1 contro Tobias Tappeiner.

I doppi, disputati a risultato ormai acquisito, hanno visto la vittoria del duo Weber-Salomone su Kolbe-Tappeiner per 6-1 6-3. L’unico punto perso dalla squadra olbiese è stato quello dell’ultimo doppio, in cui i giovanissimi Vargiu-Mendola hanno perso da Haerteis-Fellin con un duplice 6-2.

