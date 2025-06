La Serie D regionale di tennis a squadre ha emesso i suoi verdetti.

L'Easy Sporting Club Capoterra A batte 5-1 il Ct Decimomannu e vince il campionato di D1 maschile, centrando la promozione in Serie C insieme agli stessi finalisti e ai semifinalisti Torres Tennis A e Tc Arzachena A.

In D1 femminile, il Tc Tempio A si aggiudica il titolo vincendo 3-2 in casa del Tennis Elmas. Con loro, volano in C anche i Accademia Tennis Sassari e Gt Generale Rossi.

La finale di D2 maschile ha visto i cagliaritani de Le Saline regolare 3-0 il Tc Solarussa A. Salgono in D1 anche i semifinalisti Gt Generale Rossi A e Tc Assemini.

In D2 femminile, le squadre che si qualificano per le semifinali centrano anche la promozione. Sono T&C Al.Ga. (2-0 in casa del Quattro Mori Tennis Team), Le Saline (2-0 a Carbonia), Ct Macomer (2-0 sul Tc Arixi) e Tennis Elmas (2-1 in casa del Tc70 Oristano).

