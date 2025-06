È una rivoluzione quella giunta in casa rossoblu dell' Atletico di Cortoghiana, retrocessa dalla Prima alla seconda categoria dopo una permanenza anche in Promozione: la nuova presidente eletta all’unanimità è Francesca Usula. Sostituisce l’ex presidente Gianluca Cro. Si tratta della prima volta assoluta di una donna alla presidenza del Cortoghiana Calcio. Francesca Usula, già vicepresidente la scorsa stagione, si dice "entusiasta di assumersi questa responsabilità per vuole continuare l'opera della famiglia Piras del compianto presidente Corrado". Garantito l'impegno al massimo su tutti i fronti alla guida della società. Assieme a lei nel consiglio direttivo ci saranno il neo vice presidente Stefano De Blasi coadiuvato dal confermato Andrea Mura, confermato segretario amministrativo Gian Luca Soru e i consiglieri Paolo Carta, Ireneo Mocci e Gianluigi Fois.

© Riproduzione riservata