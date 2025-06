Nuova avventura in Serie A2 per il cestista cagliaritano Dario Zucca. Dopo un'ottima stagione a Jesi, chiusa a oltre 10 punti e 3 rimbalzi di media in B Nazionale, l'ala scuola Esperia ha ricevuto la chiamata del Basket Torino, formazione che si presenterà con importanti ambizioni ai nastri di partenza del prossimo torneo cadetto.

Per Zucca si tratta di un ritorno in un campionato che conosce molto bene: negli anni, infatti, ha avuto modo di affrontarlo indossando le canotte di Casale Monferrato, Pistoia, Rieti, Bergamo, Montegranaro e Chieti.

Classe 1996, cresciuto nel settore giovanile granata prima di spiccare il volo verso la Reyer Venezia (che gli ha concesso anche l'esordio in Serie A), Zucca è stato recentemente protagonista nella Nazionale 3x3 che ha conquistato la qualificazione alla Coppa Europa che si disputerà dal 5 al 7 settembre a Copenaghen.

© Riproduzione riservata