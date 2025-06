Il Pirri, sempre compagine militante in Promozione, annuncia le conferme del capitano Federico Corda, degli attaccanti Federico Porru, Marco Sanna e Omar e Valentino Lai, dei centrocampisti Emanuele Nenna, Matteo Civile (2008 per il terzo anno consecutivo in prima squadra) e Paolo Cabiddu, del difensore Nicolò Palmas e del portiere Massimiliano Sanna. Farà parte dello staff, oltre al tecnico Davide Meloni, al vice Mauro Bistrusso ed al preparatore dei portieri Marco Conti, il fisioterapista Sergio Mura. La sociertà è comunque sul mercato per valutare qualche buona occasione.

