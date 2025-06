Tre giorni a Sassari per visite mediche e primi allenamenti e poi dal 17 a Sappada per la preparazione vera e propria. La Torres ha confermato il ritiro nella località udinese presso il Bach Boutique Hotel dove rimarrà fino al 30 luglio per svolgere la parte più intensa e mirata della preparazione.

Durante il ritiro in Friuli la Torres sarà impegnata anche in alcune amichevoli che verranno ufficializzate prossimamente.

Intanto rinnovo triennale per il Responsabile del Settore Giovanile Luca Raineri. Da tre anni in rossoblù, Ranieri ha dato, e continua a dare, un contributo fondamentale per la crescita della società e la valorizzazione dei nostri giovani.

Conferma che certifica l’enorme lavoro della proprietà che ha permesso, negli anni, alla Torres di avere Primavera, Under 17, 16, 15 e 14 iscritte ai campionati nazionali di categoria.

