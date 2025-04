Si è disputata nel fine settimana la sesta giornata maschile e la terza della seconda fase femminile della Serie C, il massimo campionato regionale di tennis a squadre.



Maschile.

Sesta giornata.

Girone 1: Sporting Ct Quartu-Easy Tennis Quartucciu 4-2, Tc Cagliari-Quattro Mori Tennis Team 2-4, Tc Ghilarza-Tc Alghero 0-6. Ha riposato Tc Novelli La Maddalena.

Classifica: Quattro Mori Tennis Team* 10; Tc Cagliari* e Sporting Ct Quartu* 7; Tc Novelli La Maddalena* 6; Tc Alghero* e Easy Tennis Quartucciu 3; Tc Ghilarza* 0. (* una partita in meno).



Girone 2: Poggio Sport Village Sport Center 2000-Tennis Elmas 2-4 (giocato domenica), Tc70 Oristano-Ct Decimomannu 3-3, Tc Tempio-Ct Macomer 3-3. Ha riposato Tc Terranova Olbia.

Classifica: Ct Decimomannu 11; Tennis Elmas* 8; Tc70 Oristano* 7; Tc Terranova Olbia* 4; Poggio Sport Village Sport Center 2000*, Ct Macomer* e Tc Tempio* 2. (* una partita in meno).



Femminile.

Recupero seconda giornata: Quattro Mori Tennis Team-Tc Cagliari B 4-0 (giocato venerdì).

Terza giornata.

Playoff: Milano 26-Quattro Mori Tennis Team 0-1 (sospeso per pioggia), Tc Terranova Olbia-Tc Cagliari A (rinviata a sabato), Torres Tennis-Tc Cagliari B 2-2.

Classifica: Milano 26*, Tc Cagliari A* e Quattro Mori Tennis Team* 4; Tc Cagliari B e Torres Tennis 1; Tc Terranova Olbia* 0. (* una partita in meno).



Playout: Tc Alghero Capricci-Sporting Ct Quartu 0-4. Riposa Ct Decimomannu.

Classifica: Sporting Ct Quartu 4; Tc Alghero 2; Ct Decimomannu 0.

