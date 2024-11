La domenica appena trascorsa indicava un turno di riposo per la Prima serie del Campionato invernale di tennis a squadre. Ma, per alcune compagini, è stata l'occasione per disputare un match di recupero.

Nella Prima serie maschile, il Tc Moneta ha battuto 3-0 il Cus Cagliari A nella sfida valida per la prima giornata.

Nella Prima femminile, il Tc Terranova ha superato 3-0 a Olbia il Gt Generale Rossi e la Torres Tennis, a Sassari, con lo stesso risultato, lo Sporting Ct Quartu A.

Ora mancano ancora due recuperi, che si giocheranno domenica 15 dicembre: Torres A-Tc Cagliari A maschile e Gt Generale Rossi-Tc Cagliari B femminile.



Classifica Maschile: Poggio Sport Village A* 6; Tc Cagliari**, Tc Moneta* e Tc Alghero 4; Torres Tennis A* e Tennis Elmas 2; Cus Cagliari A* 0. (** due partite in meno, * una partita in meno).



Classifica Femminile: Tc Cagliari A 8; Torres* 6; Tc Terranova 4; Quattro Mori Tennis Team A* e Sporting Ct Quartu A* 2; Gt Generale Rossi** e Tc Cagliari B* 0. (** due partite in meno, * una partita in meno).

