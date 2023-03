Stefano Caria, 49 anni, ex giocatore e campione sardo di tennis delle categorie giovanili, nonché dirigente impegnato da trent’anni a far crescere la sua associazione, è stato confermato presidente del Tennis Club Porto Torres, una importante realtà del territorio.

E’ stato votato all’unanimità dall’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023. Nell’occasione è stato eletto anche il consiglio direttivo e del collegio dei revisori. «Una enorme soddisfazione per me, - dichiara Stefano Caria – in un momento importante per la società sportiva che sta crescendo grazie ad investimenti nella struttura e nelle risorse umane, con progetti che prevedono l’ampliamento del complesso sportivo con la possibilità di realizzare altri campi da tennis nei terreni attigui, in collaborazione con l’amministrazione comunale».

Nel consiglio direttivo, lascia l’incarico il segretario amministrativo Roberto Pia e al suo posto ritorna, dopo sei anni, Noemi Gaspa. Gli altri consiglieri che comporranno l’organo direttivo per il biennio 2023-2024 sono: Silvio Cambula, Paolino Cossu, Salvatore Manunta, Giovanni Uleri, Maria Orecchioni, Costantino Borra ed Eugenio Proli. Il Collegio dei Revisori è composto da Giovanni Caravello, Giovanni Schintu e Gianluca Pau.

Durante l’assemblea è stato premiato come socio del’anno 2022 l’atleta Giovanni Bella. Infine, durante l’assemblea, sono state premiate le tre squadre che stanno partecipando alla Coppa Italia Tpra.

© Riproduzione riservata