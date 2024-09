Tra un mese, il campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile prenderà il via e per farsi trovare pronto all'appuntamento (a sette anni dall'ultima volta), il Tc Cagliari potenzia la squadra.

Alle confermate italiane Nuria Brancaccio e Alessandra Mazzola e alla greca Despina Papamichail, si uniscono quattro nuove tenniste straniere: la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (numero 74 del mondo e fresca di terzo turno allo Us Open), l’ungherese Anna Bondar (84 Wta), la bulgara Gergana Topalova (247) e la romena Andreea Prisacariu (444). Per quanto riguarda il vivaio, alle sorelle Barbara e Marcella Dessolis, si aggiunge Beatrice Zucca.

Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello esordiranno domenica 6 ottobre a Monte Urpinu, contro l'At Verona Falconeri. Poi, doppia trasferta, il 13 in casa del Tc Rungg Appiano e il 20 sui campi del Tennis Beinasco. Il 27 si vola a Verona poi, il 3 e il 10 novembre si chiuderà la regular season a domicilio: prima contro le altoatesine e poi contro le piemontesi.

Se si piazzerà nei primi due posti del girone, il Tc Cagliari andrà a giocarsi le semifinali scudetto (il 17 e il 24 novembre) altrimenti, se terza o quarta, si giocherà i playout salvezza nelle stesse date.

