Buona prova di Lorenzo Carboni nel campionato italiano di Serie A1 di tennis maschile a squadre.

Il giovane algherese, alfiere del Tc Italia, ha portato punti utilissimi per la salvezza del suo circolo, impegnato nei playout contro la Società Canottieri Casale.

Nel match d'andata, concluso 3-3 in Piemonte, Carboni ha conquistato il punto del singolare battendo 7-6(5), 6-3 Gregorio Biondolillo, per poi perdere in doppio, in coppia con Marco Furlanetto, 6-7(5), 6-2, 10-5 contro il francese Corentin Denolly e Marco Bella.

E il transalpino è stato l'avversario del tennista sardo nel singolare del match di ritorno, disputato a Forte dei Marmi e vinto 4-0 dalla compagine toscana.

Match non certo agevole per Carboni, contro il 25enne mancino, attualmente numero 477 delle classifiche mondiali (e 289 tre anni fa), ma l'algherese ha mostrato tecnica, agonismo e classe da vendere, imponendosi 6-3, 7-5. Le vittorie dei compagni di squadra Walter Trusendi, Stefano Travaglia e Marco Furlanetto hanno vidimato la salvezza rendendo inutile la disputa dei due doppi.

© Riproduzione riservata