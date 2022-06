Ultimi recuperi al Sud e tempo di “Final Four” al Nord, nel torneo di Promozione regionale di Basket.

Sud. Nei 5 recuperi in programma nello scorso weekend, perdono le due capolista, Sinis Basket e Sulcis Spes Sant’Antioco. I primi cedono sul campo del Carloforte per 84-59. Padroni di casa che prendono il largo sin dall’intervallo (44-29) e gestiscono il risultato, allungando il divario, fino alla sirena finale. È Baghino il miglior realizzatore, con 16 punti. La Sulcis Spes, invece, perde tra le mura di casa contro il Jolly Dolianova per 33-69. La compagine ospite limita ad un punteggio basso i sulcitani, con un’ottima difesa e ben 5 elementi in doppia cifra (Pozzo ed Erriu 15, Murgia, 13, Di Pasquale 12 e Presta 10). Negli altri incontri, colpo esterno di Spirito Sportivo (54-58 sul Serramanna) e Su Planu (54-59 sul Poetto), oltre alla vittoria del Beta, in altro recupero, contro Carloforte (80-70).

Nord. Le gare di ritorno dei quarti di finale hanno decretato quelle che saranno le 4 protagoniste della “Final Four” del prossimo weekend al Pala Simula di Sassari. Confermati i verdetti della gara di andata: la Gabetti Masters supera con margine la 80&Co. Basket per 77-64; conferma anche per la Demones Ozieri, che elimina la testa di serie numero 2, Aurea Sassari, vincendo anche la gara di ritorno (79-83). Vittoria, ancora una volta sul filo di lana, per la Santa Croce, contro Nuoro, per 71-76. Infine, netto successo della Dinamo 2000 contro il CMB Porto Torres (67-92). Il quadro delle semifinali vedrà, sabato, di fronte Gabetti Masters contro Santa Croce Olbia e Dinamo 2000 contro Demones Ozieri. Domenica le finali.

