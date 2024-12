Gli allievi del Tennis club Porto Torres ancora una volta tra i protagonisti del torneo che si è chiuso ad Oristano presso il TC 70, un master del circuito regionale della Head denominato “Youth Challenge”. Karol Urru fra gli under 12 F ha confermato il suo talento dopo i successi nei tornei giovanili della Torres Tennis e di Ghilarza, battendo dopo tre combattuti set la favorita della vigilia Alessia Sagredin del Tennis Club Cagliari (3-6 6-3 10-3). Nella stessa categoria conquista la “medaglia di bronzo” Eleonora Pia che nella finale per il 3° posto batte Mia Lilliu dei Quattro Mori per 6-2 6-1, dopo essere stata superata in semifinale dall’avversaria Sagredin.

Nella categoria maschile under 12 conquista il gradino più basso del podio Paolo Giacopetti battuto in semifinale dal forte Franzinu che domina l’incontro (6-1 6-2) e si aggiudica il titolo finale. Giacopetti si rifà nella finale del 3° posto superando Francesco Carboni del TC 70 6-2 6-1. L’atleta ha disputato anche la categoria under 14 non qualificandosi alle semifinali. Fra gli under 10 maschile si mettono evidenza i nostri Riccardo Satta e Riccardo Sias. Il primo dopo aver chiuso al secondo posto il primo girone, avrebbe dovuto giocare la semifinale contro Riccardo Sias vincitore del secondo, ma quest’ultimo ha rinunciato portando Riccardo Satta in finale, che nulla ha potuto contro Antonio Soriga del Tc Milano 24 vincitore nel match giocato a Porto Torres (6-1 6-4). Greta Faedda qualificata nella categoria under 10 femminile alla prima esperienza in un master ha completato il girone senza vittorie.

Il Tc Porto Torres risulta tra le scuole con più giovani qualificati nei diversi master disputati nell'Isola.

