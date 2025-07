La nazionale Under 20 parte con una vittoria nell'Europeo che si disputa in Grecia. Gli azzurrini di Rossi si impongono 68-64 e domani sfideranno la Germania a mezzogiorno. Per il play sassarese della Dinamo Stefano Trucchetti 3 punti.

Il Belgio ha iniziato meglio (11-3) e l'Italia è finita anche a -10 durante il primo quarto. Anche nella seconda frazione i belgi sono rimasti avanti (30-35) ma nel terzo quarto l'Italia ha aumentato l'intensità e si è portata a +2. Negli ultimi 4 minuti del match l'Italia ha sprintato ed è riuscita pur con qualche patema a conservare il vantaggio.

Il tabellino dell'Italia (con l'asterisco i mgiocatori del quintetto base): De Martin* 5, Trucchetti 3, Assui* 9, Valesin 7, Torresani* 4, Atamah 2, Airhienbuwa 7, Marangon 1, Iannuzzi, Zanetti 11, Ferrari* 12, Osasuyi* 7. All. Rossi

