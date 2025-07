Prime ufficiali in casa Tortolì in vista della prossima stagione. La società riparte da due pilastri importanti, Federico Serra e Simone Orrù. Quasi mille presenze in due, dodici stagioni con la maglia ogliastrina fatte di sgroppate sulla fascia, di lotta e di governo in mezzo al campo, gol, assist, vittorie e sconfitte.

Il tutto in campionati bellissimi dalla Promozione alla Serie D «con un unico comune denominatore: il rossoblù come seconda pelle», segnala la società.

Il Tortolì è in attesa di un eventuale ripescaggio in Eccellenza, dopo l'ultima splendida stagione culminata col successo ai playoff.

