Si infrange sul traguardo il sogno promozione del Tc Cagliari nella serie A1 2022 di tennis a squadre femminile. Dopo il 2-2 in trasferta nel match d'andata, le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello si sono fatte sorprendere 0-3 sui campi in terra battuta del circolo di casa dal Bal Lumezzane, che ha chiuso i conti aggiudicandosi i tre singolari in programma: l'elvetica Ylena In-Albon ha battuto 7-5, 6-1 la greca Despina Papamichail, Chiara Catini l'ha spuntata 3-6, 7-5, 7-5 su Nuria Brancaccio (dopo che sul 5-4 al terzo, la “cagliaritana” ha sprecato un match point con una risposta di rovescio spedita in corridoio) e Rubina Marta De Ponti ha regolato con un doppio 6-2 Barbara Dessolis. Ininfluente il doppio, le bresciane hanno festeggiato la promozione in A1, mentre per le cagliaritane è all'orizzonte un'altra stagione in A2.

