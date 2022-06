L'ultima giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre non ha scritto la parola fine per quasi tutte le squadre sarde impegnate. Il Tc Terranova ha osservato un turno di riposo e ha chiuso il girone al quinto posto, ma per restare in B1 maschile dovrà salvarsi ai playout.

Maschile. Nel girone 8 di B2 maschile, il Tc Alghero aveva festeggiato già domenica la promozione in B1 e la sconfitta per 4-2 in casa del Forum Sport Center è stata indolore. Punti algheresi con Alessandro Concu in singolare (2-6, 6-3, 7-5 su Christian Carassai) e della coppia Constantin Schmitz/Nicolò Serra in doppio (2-6, 6-4, 11-9 su Jonathan Mridha ed Edoardo Testa). Proprio il successo in doppio in extremis ha blindato il secondo posto (che da il pass per i playoff-promozione) alla Torres Tennis, che ha vinto 5-1 il derby regionale in casa del Tc Porto Torres. Per i sassaresi, punti firmati da Baptiste Crepatte (6-3, 5-7, 6-3 su Alessandro Procopio), Valerio Perruzza (7-6, 4-6- 6-1 su Tommaso Pace), Gianluca Sarais (6-1, 6-4 su Alexander Fragasso) e dai doppi Crepatte/Cherchi (6-4, 6-2 su Antonio Zucca/Enrico Proli) e Perruzza/Sarais (7-5, 6-1 su Pace/Fragasso). Per i padroni di casa, vittoria 6-2, 6-3 per Zucca su Cherchi.

Nella B1 femminile, percorso netto per il Tc Cagliari, che vince la sesta partita su sei disputate battendo 3-1 l'At Piombinese grazie alle vittorie di Barbara Dessolis (3-6, 6-3, 6-4 su Cristina Pescucci) e Beatrice Zucca (7-5, 6-3 su Silvia Pomarolli) in singolare, e del doppio Marcella Dessolis/Zucca (7-5, 7-6 su Gambogi/Pescucci).

Femminile. In B2 femminile, la Torres guidava il girone ma, ferma nell'ultimo turno, si è vista superare dal Ct Palermo, che ha vinto 3-1 in casa del Tc Caserta: le sassaresi, seconde, giocheranno i playoff.

