Una coppia è al comando della Prima Serie maschile del Campionato Invernale regionale di tennis a squadre: il Tc Cagliari (a punteggio pieno, con quattro vittorie su quattro) e il Tc Su Planu (persa una su cinque proprio a Monte Urpinu). Nella quinta giornata, Piano e Sanna (con Caddeo in doppio) hanno superato 3-0 il Quattro Mori Tennis Team, incassando il quarto successo in altrettanti match disputati, così come Bordonaro e Catani, che hanno battuto con lo stesso risultato il Margine Rosso. Nel recupero della terza giornata disputato ieri, il Quattro Mori di Testa, Rinaldi e Caoci ha sbancato 3-0 i campi del Ntc Margine Rosso. La giornata si era aperta con l'anticipo del sabato, che aveva visto la Torres Tennis di Cherchi, Mura e Sarais battere 2-1 il Tc Moneta 2021.



Classifica: Tc Cagliari A* e Tc Su Planu A 8; Quattro Mori Tennis Team A 6; Tc Moneta 2021* e Torres Tennis* 4; Ntc Margine Rosso A* e Tc Terranova A* 0. (* una partita in meno).

