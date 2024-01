Il Taekwondo sardo ha premiato a Sassari i protagonisti dell'attività sportiva nel 2023. La cerimonia è stata guidata dal presidente della Federazione Italiana Taekwondo Sardegna Salvatore Bussu, in collaborazione coi membri dell’Ansmes Sardegna e il presidente Paolo Poddighe, il presidente Sergio Zanotti della sezione di Sassari, il presidente del Panathlon Sassari Marcello Sassu e Danilo Russu della FIN Sardegna.

Sono in totale 19 le società premiate per i risultati in ambito nazionale con 60 atleti delle squadre regionali, 12 ufficiali di gara e 12 commissari. Le menzioni speciali sono 6, si tratta di atleti che hanno rappresentato la Sardegna in ambito nazionale e internazionale: Angelo Pisanu, oro al Croazia Open G1 del Taekwondo Terranova, Francesco Fele, Bronzo al Croazia Open G1 del Taekwondo Barbagia di Ollolai, Nicolò Pittau, Campione Italiano junior Rosse Taekwondo San Sperate, Sarah Longoni, membro della Nazionale Italiana che ha partecipato all’open in Turchia e alle universiadi in Cina.

Il presidente Federale Angelo Cito si è collegato complimentandosi con i presenti.

