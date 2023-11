Guidata dai 30 punti del nuovo pivot senegalese Thiam, l'Esperia sbanca il campo dell'Aquila (80-75) e porta a casa la sua terza vittoria nel campionato di Serie B Interregionale.

Prestazione solida e matura della squadra di Manca, capace di venire a capo di un avvio difficile (subito +12 per i padroni di casa), e di rimettere le cose a posto già nel primo tempo (43 pari) grazie alla fisicità del nuovo pivot senegalese e alla precisione nel tiro da tre punti di Kucan, a referto con 24 punti e 7 bombe.

Il secondo tempo è incanalato sui binari dell'equilibrio: le due squadre si superano vicendevolmente al comando della sfida, senza mai produrre l'allungo decisivo (60-57 Esperia al 30').

I padroni di casa provano a lanciarsi in fuga a 4 minuti dal termine sul +5, ma il quintetto di Manca risale la china ancora una volta: Picciau è il gran protagonista di un parziale di 10-0 che sposta l'inerzia sui binari granata fino al definitivo 80-75.

L'affermazione (terza su tre in trasferta) permette ai granata di issarsi nelle zone centrali della classifica a quota 6 punti.

«La vittoria è importante, soprattutto per come si erano messe le cose all'inizio», commenta coach Federico Manca, «siamo riusciti a rispondere già nel primo tempo, poi gli avversari ci hanno ricacciati indietro con tre bombe consecutive. I ragazzi sono comunque stati bravi a giocarsela punto a punto per poi realizzare il mini break che è valso la vittoria. Thiam è stato super. Era proprio il giocatore di cui avevamo bisogno. Ha svolto un lavoro eccellente sia in attacco che in difesa. Si è allenato bene ed eravamo coscienti della sua forza, ma un esordio così forse non ce l'aspettavamo neanche noi. Si è inserito subito molto bene nell'ambiente, siamo contenti. Anche Kucan sta giocando meglio, è più sereno e concreto. Ma quella di oggi è stata una vittoria di squadra: dal tabellino non emerge, ma a risultare decisivo è stato anche Picciau, autore dei canestri che ci hanno permesso di pareggiare e poi sorpassare nel finale. Abbiamo giocato una partita matura, come l'ultima con la Virtus Roma del resto. La squadra è compatta e i giocatori si aiutano a vicenda. Ora vogliamo la vittoria in casa, e continueremo a lavorare su questo solco per riuscire a ottenerla».



L’Aquila-Esperia 75-80

Nuovo Basket Aquilano: Miconi ne, Caldarelli ne, M. Nardecchia ne, Aristotile 6, N. Nardecchia 3, D’Ambrosio 2, Cicivè 10, Provenzani 11, Antonini 11, Tuccella 2, Cecchi 23, Caridi 7. Allenatore D’Addio

Esperia Cagliari: Cabriolu 6, Kucan 24, Floridia, Potì ne, Villani 7, Frattaroli ne, Thiam 30, Picciau 6, Locci 4, Sanna 3. Allenatore Manca

Parziali: 26-14; 43-43; 57-60

