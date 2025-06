Non mancano le soddisfazioni in casa “Istedda Sup Ducati Athletic – Canottieri Ichnusa”. Nell’ultimo impegno, lo scorso weekend a Lecce, valevole come quinta prova del campionato italiano “Sup Race”, il sodalizio sardo si è confermato come miglior team della categoria “Master” in Italia.

La gara. Le condizioni del teatro di gara (ondine leggere il primo giorno e mare piatto il secondo, oltre a 35 gradi di temperatura) hanno reso la competizione difficile. La “Istedda” si è presentata per l’occasione con la squadra quasi al completo e i risultati positivi non sono mancati e tanti sono stati i punti messi in cascina nella graduatoria di squadra. Le prime posizioni sono arrivate da Salvatore Di Ciaccio (categoria Master), Reza Nasri (Kahuna), Simona Atzori (Gran Kahuna), Massimo Giglione (Veteran) e Antionio Battista Scanu (Gran Veteran); seconda posizione per Giorgio Baldantoni (Gran Veteran) e terza per Francesco Usai (Gran Kahuna). Quarti e quinti, infine, Santoro Quirico (Gran Kahuna) e Ivano Codella (Gran Kahuna).

Il commento. “Questi risultati – commenta Francesco Usai, dirigente di “Istedda” - confermano ancora “Istedda Ducati Athletic – Canottieri Ichnusa” come miglior team master d’Italia. Dietro questa trasferta tante avventure e vicende di sacrificio per persone che hanno un’età dove lo sport si alterna con il lavoro e dove il fisico qualche conto inizia a presentarlo. Tutti i nostri atleti e amici stanno dando il massimo per raggiungere il risultato finale del podio di categoria. Reza ha già chiuso con 5 vittorie, idem per Giglione, mentre per tutti gli altri la classifica è ancora in piena battaglia. Sapremo come andrà a finire solo nel gran finale di Castiglion della Pescaia ad Ottobre”.

