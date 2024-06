Ancora grandi soddisfazioni in casa “Istedda Ducati Athletic” nel campionato italiano di “Sup Race”. Dopo il positivo esordio del primo appuntamento sul Lago Trasimeno, nella seconda tappa, disputata a Cecina, arrivano ben 6 podi per la spedizione isolana.

Il weekend. Dopo un sabato contraddistinto dal vento a 60 km/h e onde da surf ad accompagnare le gare sprint, gli atleti della “Istedda Ducati Athletic” si sono contraddistinti nel finale. Ben 6 i podi ottenuti, davanti a una nutrita schiera di tifosi sardi presenti per l’occasione. Per quanto riguarda i risultati, da segnalare nella categoria “Veteran”, il primo posto nella “Long Distance” e il secondo nella gara “Sprint” di Massimo Giglione, mentre nella “Long Distance” è arrivata anche la terza posizione per Antonio Battista Scanu. Nella categoria “Kahuna”, invece, Francesco Usai porta a casa un secondo posto nella gara “Sprint” e un terzo nella “Long Distance”, specialità in cui Santoro Quirico ha ottenuto la quarta piazza. Nel “Gran Kahuna”, secondo posto nella “Long Distance” per Ivano Codella. Tra i “Gran Veteran”, terzo gradino del podio per Salvatore Boi, nella “Long Distance”. Nel femminile, infine, nella categoria “Kahuna”, doppio secondo posto per Simona Atzori, rispettivamente nella “Long Distance” e nella gara “Sprint”.

La società. Una seconda tappa che ha regalato grandi soddisfazioni alla “Istedda Ducati Athletic”, una squadra che raggruppa atleti ed appassionati di Sup di tutta la Sardegna, anche scuola Federale FISSW a Cagliari. Gli stessi atleti affiliati fanno parte anche di altre scuole ma sono uniti dalla rappresentativa di “Istedda” ed il suo progetto di promuovere lo sport e la nostra isola in Italia e nel Mondo. In questa promozione continuano a lavorare i soci Francesco Usai, Davide Lubrano e Alessandra Corona che hanno come obiettivo quello di portare la Sardegna oltre mare anche con i motori e il ciclismo.

