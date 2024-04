Grandissimo successo per la società “Istedda – Ducati Athletic” nella prima tappa del campionato italiano “FISSW”. Sette le tappe previste fino a novembre.

La disciplina. Lo Stand Up Paddle, meglio conosciuto come SUP, è una disciplina che ha avuto una crescita importante a livello mondiale, con molti praticanti anche in Italia. In Sardegna, grazie all’impegno della “Istedda – Ducati Athletic” (società presieduta da Francesco Usai, coadiuvato dai soci Alessandra Corona e Davide Lubrano), sta cominciando a prendere piede.

L’esperienza. Una “prima” dal grande impatto emotivo, sotto il segno della scoperta e della consapevolezza dei propri mezzi. «Abbiamo creato la squadra – commenta il presidente Usai – che, anche con mio stupore, ha visto presentare atleti piuttosto forti. Partecipavamo a diverse categorie, in base all’età. Eravamo gli unici rappresentanti sardi in gara e abbiamo ottenuto risultati davvero importanti, con tutti i nostri atleti rientrati tra i primi 50 in assoluto. C’è anche da considerare che questa tappa ha avuto il record di partecipanti ed era inserita all’interno del World Ranking, come gara di selezione atleti per il mondiale. Da sottolineare inoltre il fatto che i primi 20 atleti assoluti sono professionisti o nomi di primissimo ordine, tra cui campioni mondiali». A difendere i colori della “Istedda – Ducati Athletic”, in occasione della tappa sul Lago Trasimeno, sono stati ben 5 atleti: Massimo Giglione, Ivano Codella, Francesco Usai, Antonio Battista Scanu e Santoro Quirico.

La gara. Ottimi i risultati ottenuti, con il primo posto di Giglione e il quarto di Scanu nella categoria “Veteran”, il quinto di Usai e il settimo di Quirico nella categoria “Kahuna” e il quarto di Codella in quella “Gran Hanuna”. «Il risultato – prosegue Usai – è stato di rilievo. Da sottolineare, inoltre, che i nostri atleti gareggiano con le loro risorse, senza sponsor o ulteriori aiuti, allenandosi nel tempo libero. È stata una cosa che ha colpito, tanto che a fine evento si sono avvicinati anche il tecnico della nazionale e il presidente federale per conoscere meglio la nostra realtà».

“Nazionale Sarda”. Un gruppo di appassionati che rappresenta tutto il territorio sardo. «Gli atleti che hanno partecipato – conclude il presidente – provengono da tutta la Sardegna: da Cagliari, Oristano e dal Nord Sardegna». La “Istedda” ha ottenuto anche il riconoscimento dalla federazione di Scuola Federale, la prima e unica a Cagliari per il SUP. Inoltre collabora anche con l’associazione “Eolo”, di Torregrande, anch’essa Scuola Federale. I prossimi impegni, fino a giugno, saranno in Toscana, Puglia e Veneto. A ottobre, invece, le ultime tappe in Sicilia, Campania e ultimo impegno a Ostia, nel Lazio.

