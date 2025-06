Quella che si presenterà alla prossima stagione di Promozione sarà molto diversa rispetto a quella che ha giocato l'ultimo campionato. La società Uta Calcio 2020, comunica che si è interrotta la collaborazione sportiva con tre giocatori: Andrea Fusco, Antonello Licciardó Antonello. Michele Suella e Samuele Vacca.

In un comunicato la società ringrazia i quattro giocatori. "Ci teniamo a ringraziarli per la passione e la dedizione dimostrata per i colori Bianco Verdi, in bocca al lupo per la vosta carriera, e grazie di aver onorato la nostra maglia”.

